De belangstelling voor thuisonderwijs groeit steeds harder. En corona draagt daaraan bij

Het aantal kinderen dat vanwege een godsdienstig of levensbeschouwelijk bezwaar niet naar school ging, steeg het afgelopen schooljaar met ruim 21 procent. Ouders verbloemen andere motieven soms om vrijstelling van leerplicht te krijgen.

Amersfoort

Meer Nederlandse minderjarigen dan ooit, 1556, hadden het afgelopen schooljaar vrijstelling van leerplicht omdat hun ouders zeiden geen school te kunnen vinden die aansluit bij de religie of levensovertuiging van het gezin. Dit aantal neemt al sinds het begin van de eeuw toe, maar de stijging was nooit zo sterk als nu. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De overheid bevordert thuisonderwijs niet. ‘Het is belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren naar school gaan’, laat een woordvoerder weten.

De omvang van het Nederlandse thuisonderwijs laat zich moeilijk vangen in harde getallen. Behalve kinderen die omwille van een richtingbezwaar niet naar school gaan, zijn er bijvoorbeel..

