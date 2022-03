Anonieme ouders: ‘We moeten liegen over ons motief om thuisonderwijs te kunnen geven’

‘Als we ons verhaal met naam en toenaam in de krant delen, verspelen we de kans dat we vrijstelling van leerplicht krijgen. We hebben namelijk geen godsdienstig of levensbeschouwelijk motief om thuisonderwijs te geven. We proberen onze zoon te leren altijd eerlijk te zijn. Over een groot onderwerp als school liegen we nu om thuisonderwijs te kunnen geven. Dat voelt niet goed. We hopen hem later uit te kunnen leggen dat de enige reden dat we dit deden, zijn belang was.

Voor corona hadden we eigenlijk nog nooit over thuisonderwijs nagedacht. Mijn man en ik hebben allebei een heel fijne schooltijd gehad. Dat gunnen we ons zoontje ook. Maar toen kwam de pandemie. We zagen hoe leerlingen keer op keer in quarantaine moesten. Ouders – die vroege..

