Niet elke redder heeft goede bedoelingen: ‘Mooie, intelligente Oekraïense vrouw gezocht’

Anne Roest was er net op tijd bij. Een jonge vrouw uit Oekraïne wilde op de Facebookpagina waarvan Roest een van de vijf beheerders is, een bericht plaatsen dat ze alleen op de vlucht is en dringend opvang zoekt. ‘Ze had er zelfs haar 06-nummer bij gezet.’



Anne Roest, beheerder van de Facebookpagina Oekraïne vluchtelingen NL

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne heeft ook in Nederland allerlei hartverwarmende initiatieven op gang gebracht. Tegelijkertijd zijn hulporganisaties beducht voor de risico’s. Ze houden er rekening mee dat Oekraïense vrouwen en kinderen, met de Russische bommen soms nog op hun netvlies, tijdens hun vlucht te maken krijgen met nieuwe gevaren: mensenhandel, gedwongen werk en (seksueel) misbruik.

Van eerdere vlu..

