Schuilkelders uit de Koude Oorlog zijn er nog, maar hebben we er ook wat aan?

Tijdens de Koude Oorlog bouwde Nederland tientallen schuilkelders. Nu de nucleaire dreiging terug is, rijst de vraag: hoe is het daarmee gesteld?

De schuilkelder in het centrum van Oss is in prima staat. Koolstoffilters kunnen besmette lucht van buiten zuiveren.

Oss

Het lijkt een doodgewone parkeergarage, onder een supermarkt in het centrum van Oss. Maar waar nu één auto geparkeerd staat, konden tijdens de Koude Oorlog vijftig mensen schuilen, mocht er een atoombom vallen. De schuilruimte was berekend op 3800 Ossenaren. Ze moesten hier 48 uur kunnen overleven, volledig afgesloten van de buitenwereld.

Toen Poetin onlangs beval de ‘nucleaire afschrikkingsmiddelen’ van zijn land in gereedheid te brengen, was de schrik groot. Vorige week nog werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden een zogeheten ‘Tiger Team’ heeft aangesteld, dat onder andere moet bedenken hoe te reageren wanneer Rusland een kernwapen zou inzetten. Het leidt ertoe dat ook in Nederland de vraag opkomt: hebben we eige..

