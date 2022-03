Traditionele bietensoep verbindt Oekraïners en Russen in opvanglocaties: ‘Dit is het eten van thuis’

In pannen van het formaat weeshuis koken Russisch-Oekraïense vrijwilligers in Amsterdam borsjtsj, bietensoep, voor oorlogsvluchtelingen. De soep is een eetbare vorm van verbinding tussen Oekraïners en Russen. ‘Mijn kinderen aten minstens twee keer per week bietensoep. Bij het ontbijt al.’

Amsterdam

‘Er was een tijd’, zegt de 40-jarige Julia Bonsema-Koz, ‘vóór 2014, dat het grootste meningsverschil tussen Oekraïners en Russen ging over de manier waarop borsjtsj moet worden gekookt. Met of zonder knoflook, wel of geen varkensspek, en wit of donkerbruin brood. Ik wou dat die tijd weer terug was.’

Ze staat een enorme hoeveelheid van die beroemde bietensoep te koken in de keuken van haar Nederlandse schoonmoeder op een etagewoning in Amsterdam-West. De pan vleesbouillon die ze de vorige avond heeft gemaakt, bevat minstens 10 liter. Nu worden de uien, wortels en bieten gesneden. Zoontje Klaas van 4 vraagt bijna geroutineerd of hij kan helpen. Bonsema-Koz hoort bij de groeiende groep Russisch-Oekraïense vrijwilligers die koken voo..

