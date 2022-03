Waarom je niet de hele dag het oorlogsnieuws uit Oekraïne moet volgen

Elke dag staan kranten en nieuwssites vol met nieuws over de oorlog in Oekraïne. Hoe moet je omgaan met het vaak heftige nieuws? Gezondheidspsycholoog Tara Donker: ‘Piekeren over wat er misschien gaat gebeuren, heeft absoluut geen zin.’

87 procent van de Nederlanders volgt het oorlogsnieuws goed, blijkt uit recent onderzoek van I&O research. Wat doen alle berichten en beelden met een mens?

‘Het maakt emoties los, zoals angst, boosheid, frustratie, verdriet. Dat zijn hele normale menselijke emoties bij zoiets heftigs. Mensen vragen zich af of dit ook bij ons kan gebeuren. Bovendien merken we hier ook de directe gevolgen van de oorlog door de stijgende gas en brandstofprijzen. Er vinden meer verschrikkelijke oorlogen plaats, maar omdat deze oorlog in Europa is lijkt het een stuk heftiger binnen te komen. Het nieuws uit Oekraïne houdt mensen overduidelijk erg bezig.’

Is het slecht voor je mentale gezondheid om veel negatief nieuws binnen te krijgen?

'Dit v..

