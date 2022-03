Hulporganisaties slaan alarm om opvangtekort vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en Unicef slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne.

Den Haag

‘Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit inmiddels zelfs zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat’, waarschuwen de organisaties. Ze roepen het kabinet, de veiligheidsregio’s en gemeenten op om ‘dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken’.

Vluchtelingen die naar Nederland komen, moeten zich eerst in Ter Apel melden om een asielverzoek te doen. Vanuit Ter Apel gaan zij naar asielzoekerscentra in het land. Maar door een tekort aan opvanglocaties stranden steeds meer vluchtelingen in noodtenten na..

