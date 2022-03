Erepenning voor lopers Sunset March

Nijmegen

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft de zilveren erepenning van de stad uitgereikt aan Team 31, een internationale groep veteranen die sinds 2014 zorgt voor een dagelijks eerbetoon aan de Amerikaanse geallieerden die Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. Leden van Team 31 lopen elke dag bij zonsondergang de Sunset March over De Oversteek, een brug die is gebouwd op de plek waar de Waalcrossing in 1944 plaatshad. 48 Amerikanen werden doodgeschoten toen zij in bootjes de Waal probeerden over te steken. De actie was erg belangrijk voor de bevrijding van Nederland. De Sunset March is immaterieel werelderfgoed van Unesco.

