Zoon van gorilla Bokito krijgt naam Ajabu

Rotterdam

De babygorilla die medio februari werd geboren in Diergaarde Blijdorp heeft de naam Ajabu gekregen. Dat is Afrikaans voor ‘wonder’. De geboorte van deze westelijke laaglandgorilla was ook voor de verzorgers een verrassing. Ajabu is een zoon van de befaamde gorilla Bokito. Ajabu is zijn tiende nakomeling. Het publiek kon kiezen uit drie voorgestelde namen. Ajabu kreeg de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

