Uitgebreid onderzoek naar long covid is hard nodig

De helft van de mensen die een coronabesmetting doormaken, heeft drie maanden later nog steeds klachten. Maar de kennis over langdurige covid is zeer beperkt. Een grootschalig onderzoek moet meer duidelijkheid geven.

Maastricht

Vermoeidheid, spierzwakte, kortademigheid, angst en slaapproblemen. Het is een greep uit het brede scala aan klachten van patiënten die eerder een covidinfectie doormaakten. Slechts de helft, zo blijkt uit de recent gepubliceerde richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), is drie maanden na een covidinfectie klachtenvrij.

Over de klachten die mensen overhouden aan een covidinfectie of later ontwikkelen, is nog maar weinig bekend, zegt Chahinda Ghossein-Doha. Ze is als cardioloog in opleiding verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum, schreef mee aan de NHG-richtlijn en is projectleider van de Corona Follow Up (CORFU) studie. ‘Er is nu nog zo weinig onderzoek gedaan naar ..

