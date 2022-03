Elke wijk een voedselbos? ‘In plaats van sinaasappels eet ik ‘s winters dennentopjes’

Voedselbossen winnen aan populariteit, maar het is niet eenvoudig een goed én productief bos aan te leggen. Als bomen en struiken goed aangeplant zijn, zorgen natuurlijke processen ervoor dat ze gezond blijven en vrucht dragen. Je gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, hoeft nauwelijks te snoeien én eet supergezond, aldus Martijn Ballemans, specialist in ontwerp en aanleg van voedselbossen.

Tilburg

‘Dit is rozenbottel, dat vlier, je ziet dat de kersenstruik volop in bloei staat en daar komt de sedum op, een paar blaadjes is lekker in een salade.’ Martijn Ballemans plukt wat jonge blaadjes in de tuin rondom zijn huis net over de Belgische grens om het knapperige en sappige blad van de vetplant te laten proeven.

Hij houdt zich al ruim tien jaar bezig met het ontwerpen van voedselbossen en jaarlijks brengt hij honderden cursisten de kennis bij die nodig is om zo’n bos aan te leggen.

De belangstelling groeit, signaleert Ballemans, maar succes hangt of staat met een goede aanpak. Hij geeft korte introductiecursussen, onder meer via de Brabantse Milieufederatie, maar zijn bedrijf Puur Permacultuur heeft ook een cursus voor men..

