Weinig boeken brachten zoveel verontwaardiging onder dominees als deze Jezusbiografie

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 11: Franse schrijver zaait verdeeldheid in Nederland.

Niet vaak staan de mensen te dringen om een inaugurele rede van een hoogleraar bij te wonen. Op 22 februari 1862 was dat wel het geval. Die dag aanvaardde Ernest Renan zijn ambt als hoogleraar Semitische talen aan het Collège de France in Parijs. In de zaal was plaats voor achthonderd mensen.

De overige belangstellenden probeerden buiten iets op te vangen van wat Renan te zeggen had. Zij hoorden dat er hevig werd geapplaudisseerd en dat er luide protesten klonken. Appels en muntjes vlogen de spreker om de oren.

Ernest Renan za..

