De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in De Bilt heeft niet tot wijzigingen geleid in de zetelverdeling. De verkiezingsuitslag zoals die afgelopen maandag is vastgesteld door het centraal stembureau is daarmee voorlopig bevestigd, meldt de gemeente De Bilt. <

Onduidelijkheid opvang Oekraïners op Oude Loo

Het is nog niet duidelijk hoe de opvang van Oekraïense vluchtelingen op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn er precies uit gaat zien. Zo is het onbekend hoe de vluchtelingen er terechtkomen. Ook is het nog niet duidelijk wat voor medische en psychische begeleiding ze krijgen, en hoe het onderwijs voor de kinderen vorm krijgt. Het gebouw is per half april beschikbaar. <

Advies: houd verbod Hells Angels in stand

Advocaat-generaal Bastiaan Assink adviseert de Hoge Raad om het verbod op de Hells Angels-organisaties in stand te houden en dus de uitspraak van het hof over te nemen. Dat zou betekenen dat de wereldwijde organisatie en de Nederlandse Hells Angels hier verboden worden. <

VNG: geld tekort voor energiecompensatie

Gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om alle arme huishoudens te voorzien van 800 euro energiecompensatie. Dat bevestigt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na een bericht van Nieuwsuur. Volgens de VNG heeft het Rijk rekening gehouden met 800.000 arme huishoudens die 800 euro krijgen (640 miljoen), plus 37 miljoen aan uitkeringskosten. Volgens VNG gaat het echter om ruim 950.000 huishoudens. <

Geen vervolging Baudet om racistische apps

Het kabinet laat geen vervolging instellen tegen FVD-leider Thierry Baudet vanwege mogelijk racistische en antisemitische uitlatingen in WhatsApp-groepen. Justitieminister Dilan Yeşilgöz meldt aan de Tweede Kamer dat zij de redenering van de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad volgt in deze kwestie. De PG concludeert dat de aangifte die tegen de politicus is gedaan niet tot vervolging hoeft te leiden. <

Movisie: speciale dorpen voor opvang onwenselijk

Movisie, een landelijk kennisinstituut voor aanpak van sociale vraagstukken, noemt het idee dat er speciale dorpen moeten komen voor Oekraïense vluchtelingen ‘onwenselijk’. De organisatie vreest voor maatschappelijke ongelijkheid en onvrede. ‘Nog los van de haalbaarheid, kan het leiden tot wij-zij-sentimenten, gevoelens van ongelijke behandeling en oneerlijkheid en daarmee ook tot maatschappelijke onvrede en polarisatie’, stelt Annemarie van Hinsberg van Movisie. <

Minder coronagevallen, weekgemiddelde daalt

Het aantal positieve coronatests daalt nog steeds. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdag- en vrijdagmorgen melding van 35.043 coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een vrijdag sinds midden januari, vlak voor de omikrongolf begon. Het weekgemiddelde daalt naar 37.967 positieve tests per dag. <

Kaag: belastingrapport CPB houdt spiegel voor

Het rapport van het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat mensen met lagere inkomens relatief meer belasting betalen dan de rijken, is een ‘belangrijke spiegel’, zegt minister van Financiën Sigrid Kaag. Het CPB laat zien dat de effecten van belastingen ‘heel anders lopen dan de bedoeling of de inzet is’. Volgens het CPB is de allerrijkste 0,01 procent in ons land 21 procent van het inkomen kwijt aan belasting, terwijl dat bij midden- en hoge inkomens 40 procent is. <

Nu al de zonnigste maart ooit in Nederland

Maart 2022 gaat de boeken in als de zonnigste maart ooit. Vrijdagmiddag komt de teller uit op 211 zonuren, meldt Weer.nl. Normaal komt het gemiddelde aantal zonuren in maart uit op 146. En het aantal uren zal nog wel toenemen met nog een maartweek voor de boeg. Vrijdag was de zeventiende zonnige dag in maart. <

Inschrijving Vierdaagse niet vol, geen loting

Het is voor het eerst in jaren niet nodig om te loten voor een startkaart voor de Vierdaagse van Nijmegen. De inschrijving sluit vrijdagmiddag. De organisatie verwacht uit te komen op ongeveer 42.000 inschrijvers, terwijl er 47.000 plaatsen zijn. In april start een na-inschrijving voor wandelaars die alsnog mee willen doen. <

Antwerpen bouwt dorp voor vluchtelingen

De Belgische stad Antwerpen heeft besloten het eerste Vlaamse nooddorp voor vluchtelingen uit Oekraïne te bouwen. De stad gaf aan niet langer te willen wachten op ondersteuning van de Belgische regering in Brussel. ‘We weten dat er een humanitaire crisis op ons afkomt en we gaan ons zo goed mogelijk organiseren’, zei burgemeester Bart De Wever. Antwerpen wil op korte termijn prefab units realiseren die dienst doen als volwaardige appartementen. <

Poolse president maakt noodlanding

Een vliegtuig met aan boord de Poolse president Andrzej Duda heeft vrijdag een noodlanding gemaakt in de Poolse hoofdstad Warschau, meldt zijn adviseur Jakub Kumoch aan het staatspersbureau PAP. Duda was onderweg naar een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden in de Oost-Poolse stad Rzeszow, op zo’n 60 kilometer afstand van de grens met Oekraïne. <

300.000 huishoudens Oekraïne zonder gas

Door de Russische invasie zitten in Oekraïne ongeveer 300.000 huishoudens zonder gas en verwarming, meldt de grootste energieleverancier van het land, Naftogaz. Het bedrijf zegt te kunnen zorgen voor een ‘relatief stabiele’ gasvoorziening in grote delen van het land, behalve in plaatsen die door de Russen worden belegerd, zoals Marioepol of Charkiv. <

Geen trein meer tussen Rusland en Finland

Een van de laatste nog intacte treinverbindingen tussen Rusland en de Europese Unie wordt stopgezet. Allegro, het nationale spoorwegbedrijf van Finland, heeft aangekondigd dat de laatste trein tussen de Russische stad Sint-Petersburg en de Finse hoofdstad Helsinki zondagochtend vertrekt. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zaten de treinen vanuit Sint-Petersburg geregeld vol met Russen en Finnen die Rusland wilden ontvluchten. Nu wordt het aantal passagiers steeds minder. <

Ruim kwart miljoen Oekraïners in Duitsland

In Duitsland zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne een maand geleden ruim een kwart miljoen vluchtelingen geregistreerd, meldde de politie vrijdag. Tot nu toe hebben zich zeker 253.157 Oekraïense vluchtelingen aan de Duitse grens gemeld. De afgelopen 24 uur arriveerden zo’n 7000 Oekraïners in het land. <

VS boos over verbod op onderwijs voor meisjes

De Verenigde Staten hebben overleg met de Taliban-machthebbers in Afghanistan opgeschort uit woede over het verbod op onderwijs voor meisjes. De regering in Washington noemt de stap van de Taliban een mogelijk breekpunt. Amerikaanse functionarissen annuleerden meerdere ontmoetingen met hun Taliban-tegenhangers in Doha (Qatar) na de weigering van de radicale islamisten om alle meisjes terug te laten keren naar de middelbare school. <

EU en VS vinden uitweg uit conflict over data

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben nieuwe, strengere privacyafspraken gemaakt die de overdracht van Europese persoonsgegevens weer mogelijk moeten maken. De vorige werden aan de kant geschoven door de Europese rechter omdat ze tekortschoten en Europeanen niet genoeg beschermden. Het principeakkoord werd vrijdag gesloten door voorzitter Ursula von der Leyen en de Amerikaanse president Biden, die op bezoek is in Brussel. <

Rebellen Tigray akkoord met wapenstilstand

De rebellen in Tigray, in het noorden van Ethiopië, zijn vrijdag akkoord gegaan met een wapenstilstand die de Ethiopische regering donderdag afgekondigde om noodhulp toe te laten in de afvallige regio. Het staakt-het-vuren is een belangrijke wending in het conflict dat al ruim zestien maanden duurt. De regering kwam met het voorstel voor een ‘humanitaire wapenstilstand’. <

Verwarring over zwarte doos Chinees vliegtuig

Er is verwarring over de tweede vluchtrecorder van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuiden van China. De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC liet vrijdag via WeChat weten dat de zwarte doos was gevonden, maar verwijderde dit bericht na enkele minuten. Even later meldde staatspersbureau Xinhua juist dat de vluchtrecorder nog niet terecht is. <

Amerikaanse sancties na rakettest Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan Russen en Noord-Koreanen wegens de rakettest die Noord-Korea uitvoerde. Het land vuurde vanaf zijn oostkust een intercontinentale ballistische raket af die voor zover bekend hoger en verder vloog dan ooit tevoren. De Amerikaanse sancties treffen twee Russische bedrijven, Russische en Noord-Koreaanse individuen en een Noord-Koreaans instituut. <

Johnson wil dat topman P&O Ferries weggaat

De Britse premier Boris Johnson vindt dat topman Peter Hebblethwaite van rederij P&O Ferries moet opstappen. Hij liet via zijn woordvoerder weten dat hij het eens is met zijn transportminister die daar eerder op vrijdag toe opriep. Hebblethwaite erkende donderdag al dat P&O Ferries de regels voor overleg met vakbonden niet heeft gevolgd toen het achthonderd man zeevarend personeel op staande voet ontsloeg. <

Leveringsproblemen zitten herstel VDL dwars

Het Eindhovense industrieconcern VDL heeft afgelopen jaar veel last gehad van problemen in de leveringsketen. De fabrikant van onder meer bussen en warmtewisselaars toonde weliswaar herstel ten opzichte van het eerste coronajaar, maar slaagde er niet in om met zijn resultaten weer terug te komen op het niveau van voor de coronacrisis. Ook zijn de vooruitzichten nog erg onzeker als gevolg van de oorlog in Oekraïne. <

China staakt Russische projecten voorlopig

Het Chinese staatsoliebedrijf Sinopec heeft gesprekken over een grote investering in Rusland voorlopig afgebroken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Hoewel China officieel weigert Rusland te veroordelen voor de inval in Oekraïne en zich ook tegen westerse sancties heeft uitgesproken, zou Peking zich nu toch zorgen maken dat Chinese bedrijven gestraft worden als ze die sancties overtreden. <

Tik op vingers staat over uitsluiten vakbonden

De Nederlandse overheid had geen arbeidsvoorwaarden op mogen leggen als onderdeel van de staatssteun die het aan luchtvaartmaatschappij KLM gaf, zonder vakbonden daarover te raadplegen. Dat heeft de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO) bepaald in een zaak die drie bonden aanspanden. <