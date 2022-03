Eddo Verdoner: ‘Antisemitisme zit bij extreemlinks, bij extreemrechts en bij religieuze kringen’

Eddo Verdoner is nu een jaar Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Hij heeft al bereikt dat het bij wet verboden wordt de Holocaust te ontkennen. ‘Als je de Holocaust ongestraft kunt bagatelliseren, is hij gedoemd zich te herhalen.’

In het restaurant van het Joods Museum in Amsterdam tipt Eddo Verdoner de boterkoek met gember. ‘Gember wordt veel gebruikt in Joodse zoetigheden.’ Zelf kan hij de suikerbom en een kop koffie naar eigen zeggen goed gebruiken; de werkdagen van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding zijn ‘overvol’.

Een jaar heeft Verdoner deze nieuwe onafhankelijke positie, waarin hij gevraagd en ongevraagd de overheid adviseert. ‘Ik moet elke dag kiezen wat ik en inmiddels ook enkele medewerkers oppakken en waar we op reageren. Er blijven nog altijd dingen liggen.’

Een jaar Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding; met welk wapenfeit bent u het meest blij?

‘De toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie, toen nog Ferd G..

