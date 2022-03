26 panden monument in Nijmegen

Nijmegen

De panden staan allemaal in het Nijmeegse stadscentrum, dat in 1944 werd verwoest door een geallieerd bombardement. Veel gevels zijn versierd met kunst, omdat het stadsbestuur wilde dat alles mooier zou worden na de grauwe oorlogsjaren.

Nijmegen telde na de wederopbouw ongeveer driehonderd gebouwgebonden kunstwerken. Een bekend voorbeeld is het gebouw van het Centraal Station, dat nu een monument wordt. Ook op andere gebouwen was speciaal ruimte voor grote reliëfs, plastieken en mozaïeken.

De helft van de kunstwerken uit de tweede helft van de vorige eeuw is alweer verdwenen door verbouwingen, sloop of herontwikkeling van stadsdelen. De stad wil de 150 overgebleven kunstwerken in of aan gebouwen nu extra beschermen. Eigenaren van e..

