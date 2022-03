Generaal Dubbeldam vertrekt in gevechtspak: ‘Het weerspiegelt mijn gevoel op dit moment’

Niet in zijn dienstauto of met een legertruck, maar op de rug van een paard nam landmachtgeneraal Dubbeldam donderdag afscheid van zijn eenheden. ‘Het is oorlog in Europa.’

Brigadegeneraal Joland Dubbeldam verliet de ceremonie in ’t Harde op de rug van een paard. Ook zijn partner reed op een viervoeter.

’t Harde

De zon schijnt, marsmuziek klinkt, bevelen rollen donderdagmiddag over het paradeterrein van de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde. Een op het oog normale commando-overdracht bij de Koninklijke Landmacht. Toch valt er iets op. Normaliter bij zo’n ceremonie staan de aangetreden militairen er in hun dagelijks tenue op hun paasbest bij. Nu niet.

De scheidend commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), brigadegeneraal Joland Dubbeldam, legt uit waarom. ‘Het is oorlog in Europa. Daarom vind ik het gepast om deze ceremonie in gevechtspak te voeren, het weerspiegelt mijn gevoel op dit moment.’

Wij kunnen deze keer het conflict niet zelf kiezen

actie

..

