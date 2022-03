Keukenhof na twee jaar weer open: ‘De wereld staat in brand, maar hier kun je tot rust komen’

Lisse

De echte wereld is ver weg als je over de slingerende paadjes van de Keukenhof struint, langs zachtgroene grasperken waarop blauwe krokussen, gele narcissen en rode tulpen uitbundig bloeien. De Japanse kers strooit haar roze bloesems in het rond, op de molen wappert een Nederlandse vlag tegen een strakblauwe voorjaarslucht. Hier woont Nijntje met haar hondje Snuffie in een schattig huisje annex souvenirshop; hier is geen plaats voor kwaadaardige virussen of een oorlog in Oekraïne.

‘Sommigen dingen zijn tijdloos’, zegt directeur Bart Siemerink die opgelucht de stroom bezoekers bekijkt op de openingsdag van zijn Keukenhof. Jonge stellen die selfies maken naast een veld roze tulpen, luidruchtige Aziatische families met kinderwagens, gro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .