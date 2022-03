‘Naam notaris Van den Bergh gezuiverd’

Amsterdam

Het onderzoek van historici naar de claim dat Anne Frank waarschijnlijk verraden is door de Joodse notaris Arnold van den Bergh laat ‘overtuigend zien’ dat hij niet de schuldige kan zijn. Dat stelt de Anne Frank Stichting. ‘We hopen dat met dit tegenonderzoek Van den Berghs naam van blaam gezuiverd is, ook voor zijn nabestaanden’, zegt directeur Ronald Leopold. Een groep van zes deskundigen boog zich over de eerdere theorie van een coldcaseteam. ‘Je mag niet iemand als verrader van Anne Frank de geschiedenis insturen als je daar geen sluitend bewijs voor hebt’, aldus Leopold.

