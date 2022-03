De minister voor Rechtsbescherming weet niet of de forensische zorg leidt tot vermindering van recidive en daarmee tot een veiliger samenleving. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport dat woensdag naar de Kamer is gestuurd. Dat inzicht moet de minister wel hebben, vindt de Rekenkamer. <

Asielboot Meppel mag langer blijven om tekort

Vanwege het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland mogen deze mensen langer blijven wonen op een boot in Meppel. Het vaartuig kan tot het einde van dit jaar aan de Paradijsweg aangemeerd blijven. De Drentse gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben dat bekendgemaakt. <

Man krijgt celstraf voor bedreigen Kamerlid

Een 60-jarige man uit het Friese Oldeberkoop is woensdag veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor onder meer het bedreigen van het Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66) en de waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf, Sandra Korthuis. De verdachte uitte de dreigementen omdat hij zich tijdens de coronacrisis onheus bejegend voelde door de autoriteiten. <

Gemiddelde wachttijd examen CBR verdubbeld

Het duurt langer voordat een kandidaat aan de beurt is voor een autorijexamen. Als een rijinstructeur nu een examen voor rijbewijs B aanvraagt, is landelijk de gemiddelde wachttijd veertien weken. Sinds oktober afgelopen jaar stijgt dit gemiddelde. Toen duurde het nog rond de zes tot zeven weken. <

‘Meer gemeentelijke en minder rijksbelasting’

Gemeenten moeten meer lokale belastingen kunnen heffen. Meer dan nu kunnen ze dan bepalen welke voorzieningen zij voor hun inwoners willen regelen, en hoe ‘luxe’ deze zijn. De totale lastendruk voor inwoners mag niet omhoog. De rijksbelastingen moeten gelijktijdig omlaag. Daarvoor hebben de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde Alexander Rinnooy Kan woensdag gepleit in de Tweede Kamer. <

Tijdelijk sprookje voor 70e verjaardag Efteling

De Efteling viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Bezoekers kunnen dit vieren door mee te spelen in een sprookjesscène. Met een knipoog naar het kinderboek Alice in Wonderland van de Britse auteur Lewis Carroll, opent het attractiepark het nieuwe, tijdelijke sprookje Efteling Wonderland, meldt het attractiepark in Kaatsheuvel. <

Mensen rijden iets langzamer op de snelweg

Onderzoekers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) vermoeden dat mensen iets langzamer zijn gaan rijden op de snelweg omdat ze brandstof willen besparen. Sinds Oekraïne is aangevallen door Rusland - een grote producent van olie - zijn de prijzen van benzine en diesel flink gestegen. <

Universiteiten: toelaten zonder diploma kan niet

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vindt het geen goed plan om examenleerlingen die door corona nog geen diploma hebben voorwaardelijk te laten beginnen met hun vervolgopleiding op de universiteit of het hbo. Henk Hagoort, de voorzitter van de VO-raad die het voorgezet onderwijs vertegenwoordigt, zou dit wel willen omdat deze leerlingen door corona een uitgangssituatie hebben waar ze zelf niets aan kunnen doen. <

Brussel wil 3,4 miljard steun voor opvanglanden

De Europese Unie moet miljarden uittrekken om EU-landen te helpen die met kunst-en-vliegwerk miljoenen oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen, vindt de Europese Commissie. Zij wil 3,4 miljard euro vrijmaken voor onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en het vinden van een baan voor de Oekraïners. Het benodigde geld moet komen uit een van de Europese miljardenfondsen voor het herstel na de coronacrisis. <

Assange getrouwd in Londense gevangenis

De oprichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, is getrouwd met Stella Moris in de zwaarbeveiligde Londense gevangenis waar hij wordt vastgehouden. Assange (50) verzet zich tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor de onthulling van geheime dossiers over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Assange en Moris, die samen twee kinderen hebben, maakten in november hun verloving bekend. <

‘Russische troepen rond Kyiv teruggedrongen’

Het Oekraïense leger heeft in een aantal gebieden rond Kyiv Russische troepen teruggedrongen, zegt burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad. Hij herhaalde nog maar eens dat elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden en overgave geen optie is. Ten noorden en oosten van Kyiv wordt volgens Klitsjko hard gevochten. <

Afghaanse meisjes nog niet terug naar school

Meisjes in Afghanistan mogen toch nog niet naar de middelbare school. Zij kregen woensdag voor het eerst sinds de machtsovername van de Taliban weer les, maar werden vroegtijdig naar huis gestuurd. Ze mogen terugkeren als er een speciaal schooluniform volgens de islamitische wet is ontworpen. Het is niet duidelijk hoe het uniform er precies moet uitzien en wanneer het ontwerp klaar zal zijn. <

Zwarte doos van Chinees vliegtuig gevonden

Een van de twee vluchtrecorders van het vliegtuig dat maandag neerstortte in het zuiden van China is gelokaliseerd, meldt een woordvoerder van de Chinese luchtvaartautoriteit. De gegevens in de zwarte doos bieden mogelijk inzicht in de oorzaak van de crash. De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines dook maandag van een hoogte van meer dan acht kilometer pijlsnel naar beneden. De 123 passagiers en negen bemanningsleden hebben de crash niet overleefd, bleek eerder. <

Russische ambassadeur: Poetin is bij G20-top

De Russische president Vladimir Poetin is van plan later dit jaar een G20-top bij te wonen die door Indonesië wordt georganiseerd. Dat zei de Russische ambassadeur in Jakarta woensdag. Ze vertelde dat Rusland al is uitgenodigd. <

HRW: geweld tegen lhbt’s Irak niet bestraft

Gewapende groepen in Irak ontvoeren, verkrachten, martelen en doden lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s) straffeloos, zegt Human Rights Watch in een rapport dat het woensdag samen met IraQueer heeft gepubliceerd. Ook de politie zou geweld tegen lhbt’s plegen. <

Paus ontmoet Canadese inheemse bevolking

Paus Franciscus heeft deze maand ontmoetingen met vertegenwoordigers van inheemse Canadese volkeren. Inzet van de gesprekken, die op 28 en 31 maart zijn gepland, zijn de misstanden op internaten voor inheemse kinderen die vorig jaar aan het licht kwamen. Er zijn sinds mei 2021 meer dan duizend anonieme graven gevonden bij voormalige internaten in de provincies British Columbia en Saskatchewan, die voornamelijk door de Katholieke Kerk werden gerund en door de overheid werden gefinancierd. <

‘Door oorlog vertrouwen consumenten gedaald’

De stemming onder consumenten in Nederland is sinds de Russische inval in Oekraïne flink verder verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakte de graadmeter waarmee het vertrouwen wordt gemeten bijna naar het laagste niveau ooit. Alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager. <

Duitse minister: Russen plegen contractbreuk

Als Rusland erop staat dat gasaankopen door landen van de Europese Unie in roebels worden voldaan, pleegt het land contractbreuk. Dat zei de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck in een reactie op de aankondiging. Duitsland zal volgens de minister met zijn Europese partners overleggen over de eis. Hij noemde de Russische aankondiging een sein dat de Russische president Vladimir Poetin niet langer als een stabiele partner kan worden beschouwd. <

KitKat en Nesquik niet meer in Rusland

Voedingsmiddelenproducent Nestlé stopt met de verkoop van niet-essentiële producten in Rusland, waaronder repen van het merk KitKat en cacaodrank van Nesquik. Wel blijft de Zwitserse multinational voedingswaren verkopen aan Rusland die volgens het bedrijf essentieel zijn. <

Zaden plantaardige olie duurder dan ooit

De prijs van grondstoffen voor plantaardige oliën is flink gestegen. Raapzaad en koolzaad, waarvan de olie kan worden gebruikt voor onder meer margarine, zijn in Noord-Amerika nog nooit zo duur geweest. De oorlog in Oekraïne zit de al krappe markt van plantaardige oliën dwars. Oekraïne is wereldwijd de grootste leverancier van zonnebloemolie en ook een belangrijke producent van raapzaad. <

ING financiert nieuwe olie- en gaswinning niet

ING stopt per direct met de financiering van de zoektocht naar en ontginning van nieuwe olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen. Over iets minder dan drie jaar moet de financiering van dit soort projecten met de helft zijn gestegen, zegt ING. <

Finland neemt jachten in beslag voor onderzoek

Finland heeft 21 jachten in beslag genomen om te onderzoeken of de eigenaren daarvan vallen onder Europese sancties tegen Rusland. Volgens Sami Rakshit, hoofd van de handhavingsdienst, ‘zijn het geen boten die een gewone burger zou hebben, maar zijn ze ook geen 150 meter lang’. Voor Finland, een land met weinig miljonairs, is de waarde volgens hem ‘significant’. De jachten liggen nog opgeslagen voor de winter en met de bevroren zee voor de Finse kust was de kans niet groot dat ze zouden vertrekken. <

Statiegeld bij Jumbo op sap- en smoothieflessen

Supermarktketen Jumbo gaat statiegeld invoeren op flessen van sappen en smoothies. Ook bij flessen sap en smoothies in de restaurants van La Place zal statiegeld worden geheven. Daarmee volgt de tweede supermarktketen van het land het voorbeeld van onder meer AH en Lidl. <

‘Gevolgen leveringsstop gas kunnen groot zijn’

Als Rusland de gaskraan zou dichtdraaien, kunnen de economische gevolgen voor Nederland groot zijn. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuwe analyse. Vooral bedrijven die actief zijn in de autobranche en kledingindustrie lijken kwetsbaar, omdat zij voor de leveringen van producten en onderdelen erg afhankelijk zijn van internationale ketens. Volgens het CPB komt 15 procent van het gas in Nederland uit Rusland. <