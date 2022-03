Publiek welkom bij Dodenherdenking

Amsterdam

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei is weer voor iedereen toegankelijk. De afgelopen twee jaar waren naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima maar heel weinig mensen bij de Dodenherdenking op de Dam vanwege de coronapandemie. Nu is iedereen weer welkom, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei woensdag bekend. Ook de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei is weer openbaar toegankelijk. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam spreekt op 4 mei op de Dam. Presentator en historicus Hans Goedkoop zorgt voor de 4 mei-lezing.

