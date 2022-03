Santa Marta

De Colombiaanse kustwacht heeft twee Nederlanders en een Australische toerist van een Nederlands zeilschip gered aan de noordkust in de Caribische Zee. De zeilboot Liberty C was door een technisch mankement stuurloos geworden en dreef vijf kilometer uit de kust bij Riohacha.

