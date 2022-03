Een basistraining Oekraïens: ‘Vraag altijd twee keer of ze iets willen drinken’

Voor wie vluchtelingen uit Oekraïne opneemt in huis of als vrijwilliger met deze vluchtelingen werkt, is het fijn om iets te weten van de Oekraïense taal en cultuur. Daarom geeft Valerija Vinarskaja, tolk Oekraïens en Russisch, een gratis webinarreeks Oekraïens.

Nijmegen

Wat voor training geeft u?

‘Ik ben door Radboud in’to Languages, het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit in Nijmegen, gevraagd een basistraining Oekraïens te geven. Op donderdagmiddag 24 maart, 31 maart en 7 april geef ik online een webinar van een uur over de Oekraïense taal en cultuur. Iedereen mag gratis deelnemen aan de sessies. Mensen schrijven zich enthousiast in, we hebben nu al ruim 1500 aanmeldingen. Later inschrijven kan ook, deelnemers ontvangen dan een link waarmee ze de gemiste webinars kunnen terugkijken.’

Als je Oekraïners in huis opvangt, met wat voor culturele verschillen moet je dan rekening houden?

‘Het zijn hele simpele dingen, maar je moet het net even weten. Nederlanders vrage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .