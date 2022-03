Werkgevers schrikken terug bij sollicitant met psychische problemen

Uit een eerdere evaluatie van de Participatiewet - die ervoor moet zorgen dat er voor iedereen werk is - blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers bereid is om mensen met een psychische beperking in dienst te nemen. Toch lijkt het vooral bij woorden te blijven: slechts 5 procent van de werkgevers neemt hen ook daadwerkelijk in dienst.

Daarvoor zijn meerdere oorzaken te vinden, zegt socioloog Helen Fitzpatrick, die aan Tilburg University afstudeerde op dit onderwerp.

Werkgevers schrikken terug als sollicitanten ‘een gat’ op hun CV hebben, of open zijn over hun problematiek. Een eerdere burn-out is dan wellicht acceptabel, maar een depressie ligt al slechter in de markt.

Daarnaast zijn werkgevers onvoldoende bereid aanpassingen in ..

