Artsen beducht voor juridische gevolgen van late abortussen

Artsen blijven terughoudend in het uitvoeren van late abortussen omdat ze onzeker zijn over mogelijke strafrechtelijke gevolgen.

Den Haag

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut ZonMw in opdracht van het kabinet. Daarin wordt een sinds 2016 geldende regeling voor late abortussen en levensbeëindiging bij pasgeborenen onder de loep genomen. Deze moet medische professionals een duidelijk (juridisch) kader bieden en daardoor zorgen voor ‘duidelijkheid, transparantie en waarborgen van zorgvuldig medisch handelen’.

Abortus is in Nederland na 24 weken zwangerschap strafbaar, tenzij er zwaarwegende medische redenen voor zijn. Als het zover komt, toetst een onafhankelijke beoordelingscommissie achteraf of een arts zorgvuldig heeft gehandeld. Daarna kijkt het Openbaar Ministerie (OM) naar de zaak. Die laat het advies zwaar meewegen, maar ..

