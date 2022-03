beeld anp

CU Bunschoten mag niet meedoen aan formatie

De ChristenUnie is uitgesloten van het formatieproces in Bunschoten. CU-leider Gert-Jan Segers toont zich op Twitter verbaasd. ‘Ik heb nog nooit een partij uitgesloten. Laat staan op voorhand uitgesloten dat de grootste partij het initiatief neemt bij een poging tot coalitievorming.’ <

‘Koopkrachtpakket bereikt grote groep niet’

De plannen van het kabinet om de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen te compenseren, laten volgens de oppositie in de Tweede Kamer nog te veel mensen in de kou staan. Partijen pleiten voor meer gerichte hulp, met name voor mensen die niet in aanmerking komen voor inkomensondersteuning via de gemeente. Het koopkrachtpakket biedt ‘voor sommige mensen te veel, voor veel mensen te weinig’, constateert PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. <

Vijf aanhoudingen om bankhelpdeskfraude

De politie heeft vijf mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij zogeheten bankhelpdeskfraude. Daarbij doen oplichters zich voor als bankmedewerker en bellen ze slachtoffers op om ze geld af te troggelen. <

‘Land gaat niet op slot vanwege vervuild water’

Het is niet de verwachting dat het land net zoals tijdens de stikstofcrisis ‘op slot’ gaat vanwege slechte waterkwaliteit, denkt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Mogelijk moeten de bouw of bedrijfsprocessen lokaal worden gestopt omdat de waterkwaliteit anders te veel verslechtert, maar de staatssecretaris zei tijdens het wekelijkse vragenuurtje dat waterproblemen vaak niet op landelijke schaal voorkomen. Verschillende experts waarschuwden in NRC juist voor een dreigende watercrisis. <

Kwart miljoen mensen krijgen herhaalbooster

Iets meer dan 250.000 mensen hebben in de afgelopen week een tweede boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Het totale aantal herhaalboosters steeg van ruim 178.000 naar bijna 430.000. Ruim twee weken geleden werden de eerste herhaalboosters gegeven. Ongeveer 2,1 miljoen mensen van 70 jaar en ouder, ongeveer 133.000 mensen met een ernstige immuunstoornis, 15.000 volwassenen met het syndroom van Down en een onbekend aantal bewoners van verpleeghuizen komen ervoor in aanmerking. <

Eerste Kamer wil vaart achter besluit jeugdzorg

Het kabinet moet de Eerste Kamer voor 15 april laten weten of de extra bezuiniging op de jeugdzorg van tafel gaat. De senaat neemt er geen genoegen mee dat het kabinet pas bij de voorjaarsnota wil reageren op zijn eis die bezuiniging te schrappen. <

RIVM noteert minder positieve coronatesten

De daling van het aantal geconstateerde coronabesmettingen zet door. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden tussen maandag- en dinsdagochtend 40.543 positieve testresultaten gemeld. Dat zijn er bijna een kwart minder dan vorige week dinsdag. Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 44.760 positieve tests per dag, tegen 60.000 vorige week. <

Senaat: voorkom komst datacentrum Zeewolde

Het kabinet moet alles doen wat in zijn macht ligt om de komst van het datacentrum in Zeewolde te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunde dinsdag een oproep van die strekking van de Partij voor de Dieren. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie stemden voor de vergaande motie, waar alleen CDA en VVD tegen stemden. <

beeld anp

Oud-minister Arie Slob verkenner in Zwolle

Voormalig ChristenUnie-leider en minister Arie Slob wordt verkenner in Zwolle. Dat voorstel doen de twee grootste partijen in de gemeente, de ChristenUnie en GroenLinks. Hij gaat met alle partijen uit de gemeenteraad bespreken welke samenwerkingen er mogelijk zijn, meldt de gemeente. <

Macron overweegt uitdelen voedselbonnen

De Franse president Emmanuel Macron overweegt arme huishoudens voedselbonnen te verstrekken om ze te compenseren voor de voedselprijzen. Die zijn sinds de Russische aanval op Oekraïne fors gestegen, evenals de kosten van energie. Macron, die campagne voert voor een tweede termijn als staatshoofd, had het dinsdag op de radio over ‘speciale cheques’ voor mensen die moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden. <

Zweedse illustrator krijgt Astrid Lindgren-prijs

De Astrid Lindgren Memorial Award 2022 is gewonnen door de Zweedse illustrator en auteur Eva Lindström. Ook Nederlanders maakten dit jaar kans op de prestigieuze prijs, die ook wel de Nobelprijs voor Jeugdliteratuur wordt genoemd. Lindström, die meerdere succesvolle prentenboeken op haar naam heeft staan, krijgt 5 miljoen Zweedse kroon (circa 480.000 euro). <

Voedseltekorten door staking Spaanse truckers

De staking van Spaanse vrachtwagenchauffeurs zorgt voor steeds meer problemen. In supermarkten in heel Spanje ontstaan al tekorten en dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Drie Spaanse truckersvakbonden hebben zich namelijk bij de staking aangesloten. Ze noemden een pakket met lastenverlichtende maatregelen ter waarde van 500 miljoen euro dat de Spaanse regering had aangekondigd onvoldoende om de stijgende dieselprijzen te compenseren. <

beeld anp

Belg die op mensen inreed: ik reed te hard

De Belgische automobilist die zondag zes carnavalsvierders doodreed in een Waals dorp, erkent dat hij veel te hard reed. Hij was op het moment van de aanrijding in gesprek met de passagier naast hem, zegt zijn advocaat. Bestuurder Paolo F. blijft voorlopig vastzitten, heeft de onderzoeksrechter bepaald. De dertiger wordt verdacht van een vergrijp dat vergelijkbaar is met dood door schuld. <

EU: even geen kritiek op burgerrechten Oekraïne

Kritiek op de omgang van de Oekraïense regering met burgerrechten moet voorlopig worden ingeslikt, vindt de buitenlanddienst van de Europese Unie. Het land heeft wel wat anders aan zijn hoofd en critici laten zich al gauw voor het karretje van aanvaller Rusland spannen, zegt een woordvoerder van buitenlandchef Josep Borrell. De Oekraïense president Zelensky verbood zondag elf Russischgezinde oppositiepartijen, waaronder die van een belangrijke rivaal. <

VS: Russen hebben logistieke problemen

De Russen kampen nog steeds met grote logistieke problemen tijdens hun aanval op Oekraïne, zegt de Amerikaanse regering. Er zijn niet alleen voedsel- en brandstoftekorten, maar er is ook een gebrek aan uitrusting voor militairen, zei een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie. <

beeld anp

Vermeende terrorist doodt mensen in Israël

Een man heeft volgens Israëlische media zeker vier mensen gedood in de zuidelijke stad Beersheva. Een omstander, een buschauffeur, heeft hem doodgeschoten, melden de politie en de hulpdiensten. De aanvaller was volgens veiligheidsbronnen van de krant Haaretz een bedoeïen die aanhanger was van terreurorganisatie ISIS. <

China plaatst stad in lockdown om omikron

De Chinese industriestad Shenyang is in lockdown geplaatst vanwege de omikronvariant van het coronavirus. De noordelijke stad heeft 9 miljoen inwoners. China heeft door de opmars van omikron te maken met meerdere uitbraken. In Shenyang zijn veel fabrieken, onder meer van automaker BMW. De 17,5 miljoen inwoners van de stad Shenzhen, vanwege banden met techbedrijven ook wel de Chinese Silicon Valley genoemd, hebben net een lockdown van een week achter de rug. <

Geen enkel land haalt richtlijnen schone lucht

Geen enkel land voldoet aan de standaard voor luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in september 2021 opstelde, bleek dinsdag uit een rapport van het Zwitserse bedrijf IQAir, dat op basis van tienduizenden meetstations wereldwijd de luchtkwaliteit in de gaten houdt. In Azië was de luchtkwaliteit over het algemeen het slechtst. <

Geen overlevenden bij Chinese vliegtuigcrash

Er zijn geen overlevenden gevonden op de plek in het zuiden van China waar maandag een vliegtuig neerstortte, meldden staatsmedia achttien uur nadat de crash plaatsvond. Er waren 123 passagiers en negen bemanningsleden aan boord. De Boeing 737-800 van China Eastern Airlines was van Kunming onderweg naar Guangzhou en stortte neer in de bergen bij Wuzhou, een stad in de regio Guangxi. <

Nieuwe regels lease drukken leencapaciteit

Huizenkopers die een private-leasecontract voor hun auto willen gaan afsluiten kunnen vanaf april veel minder lenen voor hun hypotheek, waarschuwen hypotheekadviseurs. Dan veranderen de regels voor de registratie van deze contracten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Met name huizenkopers met een modaal inkomen die van plan zijn tijdens de looptijd van hun autoleencontract een huis te kopen moeten oppassen. Zowel de Hypotheekshop als De Hypotheker rekenen voor dat het tienduizenden euro’s in het leenbedrag kan schelen als huizenkopers een private-leasecontract hebben. <

‘Stel verbod verkoop tabak kleine supers uit’

Er moet uitstel komen van het verbod op de verkoop van tabak voor kleine supermarkten in dorpen en kleine gemeenten, vindt hun belangenbehartiger. Volgens de brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers en franchisenemers Vakcentrum kunnen die buurtsupers hard geraakt gaan worden door dat verbod. <

beeld anp

Milieudefensie: Shell doet nog steeds te weinig

Olie- en gasconcern Shell heeft ondanks de uitspraak van de rechter en alarmerende rapporten van het VN-Klimaatpanel IPCC en het Internationaal Energieagentschap nog geen significante stappen gezet om zijn CO 2 -uitstoot de komende jaren drastisch te verminderen. Ook een plan daartoe heeft het bedrijf nog niet gepresenteerd, benadrukt Milieudefensie in een reactie op het door Shell aangetekende hoger beroep in de klimaatzaak tegen het bedrijf. <

Nederland bevriest Russische miljoenen

In Nederland is inmiddels 392 miljoen euro aan Russische tegoeden en transacties bevroren, meldt minister van Financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer. En de teller loopt op, benadrukt de bewindsvrouw. <