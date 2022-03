Koningsdag in teken van vrijheid en verbondenheid

Koningsdag in Maastricht staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid.

Maastricht

‘Het is cruciaal om openlijk respect en saamhorigheid te tonen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Ons hart is dan ook bij de Oekraïners’, aldus de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake dinsdag bij de presentatie van het programma voor Koningsdag op 27 april.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, hun dochters en andere leden van de koninklijke familie zouden eigenlijk in 2020 naar Maastricht komen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Dit jaar wordt in Maastricht ‘een sterke delegatie van het koningshuis’ verwacht, zei de Rijksvoorlichtingsdienst.

Maastricht wil er een ‘extra mooie, klassieke Koningsdag’ van maken, zei Penn-te Strake. ‘We hebben nagedacht over gevolge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .