Al warme dag: 20,1 graden in Westdorpe

De Bilt

De eerste lokale warme dag van het jaar is een feit. Om 14.30 uur kwam de temperatuur in het Zeeuwse Westdorpe uit op 20,1 graden, meldt Weer.nl. Om van een warme dag te spreken, moet het op een van de officiële meetpunten in ons land 20,0 graden of warmer worden. De eerste lokale warme dag valt precies twee weken eerder dan normaal. Gemiddeld over de huidige klimaatperiode van 1991 tot en met 2020 wordt de eerste 20 graden pas op 5 april gemeten. Vorig jaar gebeurde het ook al iets eerder. Op 29 maart noteerde het Limburgse Arcen 21,9 graden. De vorige warme dag werd afgelopen najaar op 19 oktober genoteerd.

