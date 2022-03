Na bijna drie jaar is er nog geen nieuwe speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid. ‘De koopman wint het te vaak.’

Politici van de meeste fracties in het Europees Parlement zijn geïrriteerd dat de post van speciaal EU-gezant voor godsdienstvrijheid al zowat drie jaar onbezet is. Daarmee geeft de Europese Unie ‘de verkeerde boodschap af’.

Brussel

De Europese Commissie moet zo snel mogelijk weer zo’n gezant benoemen. Die oproep komt van de parlementaire ‘Intergroep voor Vrijheid van Godsdienst of Geloof en Religieuze Tolerantie’, die dinsdag in Brussel een rapport publiceerde.

Volgens covoorzitter van de intergroep Peter van Dalen (Nederland, ChristenUnie) heeft de Europese Commissie een maand geleden toegezegd dat er ‘binnen enkele weken’ een nieuwe gezant zou zijn. In 2016 werd de Slowaak Jan Figel de eerste speciaal gezant voor godsdienstvrijheid, tot 2019. Daarna duurde het anderhalf jaar voor er een opvolger was. Die stapte na vier maanden alweer op. Dat was in september vorig jaar.

En dat terwijl de rol van de speciaal gezant belangrijk was onder me..

