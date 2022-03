Hendrik Jan vertelt de koning over zijn burenruzie met Silvia. ‘Niemand wil bonje met de buren’

Koning Willem-Alexander gaat woensdag in Zwolle in gesprek over 25 jaar ervaring met buurtbemiddeling, waarin getrainde vrijwilligers conflicten tussen buren helpen oplossen. Zwollenaar Hendrik Jan Vermeer (43) schuift met zijn vrouw Annemarie bij de koning aan. Samen met buurvrouw Silvia, met wie ze een conflict hadden.

Zwolle

Jarenlang was er geen vuiltje aan de lucht. In de Zwolse rijtjeswoning waren Hendrik Jan Vermeer, zijn vrouw Annemarie en hun drie kinderen tevreden buren van Silvia, die aan haar kant van de muur met drie dochters woonde. Maar twee jaar geleden veranderde de sfeer, vertelt Vermeer. ‘Er werden steeds meer feestjes bij de buurvrouw gegeven, die nogal lang duurden, waardoor wij niet konden slapen. De muziek stond nogal hard, en dreunde via de muur door. Ik weet nog dat ik een keer om vier uur in de ochtend in mijn pyjama aanbelde om te vragen of het wat zachter kon. Dat gebeurde dan ook wel, maar de week erop was het weer mis en de overlast werd structureel.’

