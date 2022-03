Verdediging MH17 betwist afvuurlocatie Buk-raket

De advocaten van Oleg Poelatov betwistten maandag in het Justitieel Complex bij Schiphol dat MH17 is neergehaald vanaf de door het Openbaar Ministerie genoemde locatie; een landbouwveld bij de Oekraïense plaats Pervomaiskyi.

Schiphol

Dit gebeurde aan de hand van waar de raketfragmenten zich precies in het vliegtuig geboord hebben. Advocaat Boudewijn van Eijck toonde maandag verschillende berekeningen hoe de raket het vliegtuig precies moet zijn gekruist. Hiervoor is een onderzoek van het Russische defensieconcern Almaz-Antey, de fabrikant van Buk-raketten, gebruikt. De conclusie van de verdediging is dat de door het OM genoemde locatie niet juist moet zijn. Dit zou voor een ander schadebeeld aan het vliegtuig zorgen, aldus de advocaten. Het OM noemde eerder dat ook andere scenario’s zijn onderzocht, waaronder de mogelijkheid van andere afvuurlocaties dan het landbouwveld. Echter werd er steeds ontkrachtende informatie gevonden. Twee weken geleden begon de ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .