Vlinder leert ons hoe we met omgeving omgaan

Het voorjaar is begonnen en er zijn alweer vlinders te zien. Dat is genieten voor vlinderonderzoekers zoals Michiel Wallis de Vries, maar hij is ook verdrietig over de achteruitgang van vlinders. ‘Vlinders zijn een spiegel van de manier waarop wij met de omgeving omgaan.’

Wageningen

Het aantal dagvlinders is sinds 1992 met de helft afgenomen in Nederland en die dalende trend blijft doorgaan. De schade van stikstof aan de natuur speelt hierin een belangrijke rol. De vlinders die goed met de overmaat aan stikstof kunnen omgaan, nemen in aantal toe, blijkt uit tellingen van de Vlinderstichting. Dit komt mogelijk mede door de klimaatopwarming. Maar de stijging van deze soorten wordt tenietgedaan door de soorten die gevoelig zijn voor stikstof en die in aantal afnemen. ‘Dat effect is zo sterk dat alle vlinders samen met de helft zijn achteruitgaan’, legt ecoloog Michiel Wallis de Vries uit. Hij is onderzoeker bij De Vlinderstichting en was tot voor kort buitengewoon hoogleraar ecologie en bescherming van insect..

