Voorlopig geen weerman bij MAX

Omroep MAX stopt vooralsnog met het uitzenden van aparte weerberichten in het programma Tijd voor MAX en op NPO Radio 5. ‘Met het overlijden van Piet komt er een einde aan een tijdperk’, stelt de omroep. Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het Friese icoon verzorgde sinds januari 2020 dagelijks items in Tijd voor MAX. Ook was hij twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Paulusma 23 jaar bij de SBS waar hij Piets Weer maakte. De weerman verzorgde donderdag voor het laatst zijn weerbericht op televisie.

