TikTok-meester Jesper haalt nu ook in een boek ‘t sexy fokschaap van stal

Honderdduizenden kinderen zijn fan van Meester Jesper. Via TikTok deelt hij leerzame en grappige filmpjes. De leerkracht is een heus merk geworden, inclusief logo, die – dankzij een weddenschap met zijn leerlingen – als tatoeage op zijn arm vereeuwigd is.

Beuningen

Het begon tijdens de lockdown in 2020: om leerlingen en hun ouders thuis te helpen met schoolwerk, deelde Jesper Hesseling (37) online korte uitlegfilmpjes. Die sloegen aan. Inmiddels wordt de leerkracht zelfs in het buitenland herkend en vragen kinderen hem om samen op de foto te gaan of een filmpje op te nemen. Hij heeft bijna 477.000 volgers op TikTok en bezit een van de grootste particuliere Spotify-afspeellijsten van Nederland: Monthly Hits.

Hesseling, alias Meester Jesper, geeft vier dagen per week les aan groep 7/8 van basisschool De Wegwijzer in Winssen. Zijn leerlingen maken, dankzij de online populariteit van hun leraar, van alles mee. Zo kwam onder meer zanger Rolf Sanchez in de klas langs. Ook waren ze erbij toen Mees..

