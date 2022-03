Structuur voor oorlogskind

Tot wel 25.000 leerplichtige Oekraïense leerlingen zullen binnenkort in Nederland naar school gaan, denkt het kabinet. De Onderwijsraad waarschuwt voor ontwrichting, de minister ziet het vol vertrouwen tegemoet.

Koningin Máxima op bezoek bij de Vuurvlinder waar zij Oekraïense kinderen ontmoet die net in Nederland zijn aangekomen. Rechts minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Den Haag

Het Oekraïense jongetje Gherman staat voor het digibord in een van de klassen van de internationale basisschool De Vuurvlinder, die 270 leerlingen uit veertig landen telt. De school ligt in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Niet het welvarendste deel van de stad, wel op een steenworp afstand van paleis Huis ten Bosch.

Spelenderwijs doorlopen ze een taalcircuit, legt lerares Sasja Spliet uit, waarin de kinderen woorden leren die met emoties zijn verbonden. De drie nieuwe leerlingen hebben duidelijk meer belangstelling voor het spel dan voor een gesprek. Op de vraag wat ze leuk vinden op deze school, is het antwoord volgens de vertaling van Gherman: ‘Alles.’

‘Deze kinderen moeten eerst landen, structuur krijgen, zich veilig voelen’, ze..

