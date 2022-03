Blijdorp kiest naam gorilla via stemming

Rotterdam

Nu duidelijk is dat de babygorilla in Diergaarde Blijdorp een mannetje is, kiest de Rotterdamse dierentuin een naam voor het jong. De verzorgers hebben drie Afrikaanse namen bedacht; Amadi, Ajabu en Anayo. Op de website van de dierentuin kunnen mensen tot donderdag stemmen op hun favoriet. De namen beginnen traditiegetrouw met de eerste letter van de naam van de moeder, die Aya heet. Amadi staat voor geluk, Ajabu betekent wonder en Anayo dank God. De vader van het jong is Bokito, die in 2007 wereldfaam kreeg nadat hij uit zijn verblijf was ontsnapt. De geboorte van het jong kwam onverwacht, omdat de moeder aan de pil was.

