Meer leven in Grevelingen met vers water

Gebrek aan zuurstof bedreigt het leven in de diepere delen van de Grevelingen, het zoutwatermeer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Vergroten van Brouwersdamsluis zorgt dat er meer zeewater de Grevelingen in- en uitstroomt, waardoor het zuurstofgehalte toeneemt. In de loop van dit jaar wordt hierover besloten.

Een visser keert met zijn buit, een emmer vol wormen, terug van een zandplaat in de Grevelingen.Â

Middelburg

De Grevelingen, de afgesloten zeearm tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee is een Natura 2000-gebied dat zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een paradijs voor snorkelaars, duikers en bootjesmensen en is daarnaast belangrijk voor mossel- en oesterkwekers.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het water in de afgesloten zeearm op de lange duur zoet zou worden door regenval en het polderwater dat er via de eilanden in sijpelt, aldus Sander Terlouw, de ecoloog van Staatsbosbeheer die zich bezighoudt met de Grevelingen. ‘Op het moment dat de Brouwersdam werd gesloten zat de Grevelingen vol met zoutwatervis. Toen het water daarna geleidelijk zoeter werd, kon die daar niet meer leven en raakten de oevers ..

