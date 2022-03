Prins Bernhard onderbrak de lunch van Josef Luns en Charles de Gaulle met een opmerkelijke actie

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 10: Charles de Gaulle vindt Luns tegenover zich.

De Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) was een kleurrijke man die in Nederland tot de verbeelding sprak. Er werd gezegd dat zijn vrouw van Nederlandse afkomst was. De Gaulle was in 1921 getrouwd met Yvonne Vendroux. Haar achternaam zou een verfransing zijn van de naam Van Droog, de naam van een familie uit Delft die in de omgeving van Calais, in het noordoosten van Frankrijk, was gaan wonen.

Dat de voorzaten van Yvonne Vendroux uit Holland kwamen, is een verzinsel. Ze stamde af van ongeletterde landarbeiders met een goed ontwikkelde handelsgeest. Elke generatie klom een trede hoger op de maatschappelijke ladder. De opgang van de familie Vendroux werd versneld door de partnerkeus: de Vendroux’ trouwden iets boven hun stand. Het ..

