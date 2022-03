Noodopvang Oekraïners loopt gesmeerd, maar de echte uitdaging moet nog komen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen komt op stoom. 25.000 noodopvangplekken voor maandag lijkt Nederland te gaan lukken Maar dat is pas de helft van het echte doel: want er moet nog iets worden geregeld voor de langere termijn.

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid.

Amsterdam

Hartverwarmend, dat is het woord dat veel valt als het gaat om de ontvangst van Oekraïners in Nederland. Bij Takecarebnb, dat onderdak regelt voor vluchtelingen bij particulieren, hebben zich al ruim 25.000 gastgezinnen aangemeld. Nu Nederland zelf de regio is, lijkt er ineens veel mogelijk. Dat blijkt ook uit de noodopvanglocaties die gemeenten hebben gerealiseerd. Op 7 maart vroeg de regering aan alle 25 veiligheidsregio’s om elk binnen twee weken duizend opvangplekken te regelen. Donderdag stond de teller op ruim 23.000, waarmee het doel binnen handbereik is. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) kondigde aan dat hij de 25.000 maandag zou gaan ‘halen of nagenoeg halen’.

Voorlopig loopt het aantal opvan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .