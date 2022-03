Een ruimhartig vluchtelingenbeleid? ‘De Nederlandse obsessie met aantallen vind ik kortzichtig’

Andrea Vonkeman (53) heeft zich overal ter wereld ingezet voor vluchtelingen. Nu zoeken miljoenen mensen uit Oekraïne hulp in Europa. Het hoofd van de VN-Vluchtelingenorganisatie in Nederland pleit voor Europese solidariteit en een ruimhartig asielbeleid in Nederland.

Het kriebelt wel een beetje, zegt Andrea Vonkeman. Nu miljoenen mensen op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, zit zij hoog en droog in haar kantoor in de Haagse ambassadewijk. Vonkeman is sinds 2017 hoofd van UNHCR Nederland, de Nederlandse afdeling van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Daarvoor werkte ze jarenlang voor de UNHCR in conflictgebieden. ‘Dat is het werk waarvoor ik aanvankelijk gekozen heb’, vertelt ze. ‘Toen ik jong was dacht ik altijd: dat lijkt me nou fijn om te doen, direct met mensen werken en zien waar de hulp terechtkomt. Dat zie je in deze rol wat minder goed.’

Slechts een paar spullen in Vonkemans kantoor herinneren aan haar lange carrière voor de VN-organisatie. Boven een archiefkast h..

