Zonnebloemolie wordt schaars, maar ‘voldoende alternatieven’

Alternatieven voor zonnebloemolie zijn voldoende beschikbaar; er dreigt geen tekort aan oliën en vetten in Europa. Dat zegt MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën.

Zoetermeer

Zo kan volgens de organisatie raapzaadolie, olijfolie, sojaolie of palmolie worden gebruikt. De zonnebloemolie die in Nederland wordt verkocht, komt voor twee derde uit Oekraïne. Door de oorlog kan die niet worden geleverd en er dreigen tekorten. Nederlandse supermarkten beperken soms de verkoop, liet brancheorganisatie Centraal bureau Levensmiddelenhandel (CBL) donderdag weten. MVO schat dat de voorraad zonnebloemolie halverwege april op is.

Eerder deze week liet de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) al weten dat fabrikanten bezig zijn met alternatieven voor zonnebloemolie. Zonnebloemolie is een ingrediënt dat in duizenden producten wordt verwerkt, zoals kant-en-klaarmaaltijden, vleesproducten, koeken en broo..

