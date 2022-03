Den Haag

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de betrokken ministers dat de juridische ruimte daarvoor momenteel onderzocht wordt.

Oekraïense kinderen komen in Nederland in een schakelklas, die hen voorbereidt op regulier Nederlands onderwijs. Het uitgangspunt van de schakelklas is het leren van de Nederlandse taal, maar ook het inhoudelijk volgen van vakken. Dat laatste zou ook in het Oekraïens of in het Engels kunnen, schrijven de ministers. Oekraïenssprekende leraren kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het ministerie van OCW houdt er in ieder geval rekening mee dat tussen de 15.000 en 25.000 vluchtelingenkinderen gebruikmaken van het Nederlandse onderwijs. Mogelijk zijn het er nog meer. ‘Dit vraagt veel van de samenleving en van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .