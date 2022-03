Regeringspartijen leveren in, lokalen en SGP winnen

Lokale partijen zien hun zetels in gemeenteraden met een kwart toenemen. Tot de winnaars behoort ook de SGP. Regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie leverden in.

Den Haag

De gemeenteraadsverkiezingen leidden over het geheel genomen niet tot een politieke aardverschuiving. Het forse verlies van het CDA werd verwacht; de christendemocraten hadden zelfs rekening gehouden met donkerder scenario’s. Ze verloren 18 procent van hun raadszetels, maar blijven de grootste landelijke partij in de lokale politiek. ‘Dit is echt een heel goede uitslag’, typeerde campagneleider en CDA-Kamerlid Derk Boswijk donderdag het verlies. ‘Ik ben opgelucht.’

De ChristenUnie zag haar aanhang teruglopen. Het aantal raadszetels daalt met 10 procent tot 304 (waarbij combilijsten met de SGP niet zijn meegerekend). Campagneleider Nico Drost noemt het ‘over langere tijd bezien nog steeds een van onze beste uitslagen’. Het stemmenv..

