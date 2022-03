Priester, fascist, tovenaar

Op 23 januari 1968 overleed Wouter Lutkie, priester in het bisdom Den Bosch. Na de teraardebestelling, toen de begrafenisgangers aan de koffiemaaltijd wilden beginnen, nam een vriend van de gestorvene ongevraagd het woord. Hij hield een lange lijkrede, waarin hij tot ontsteltenis van de familie gedetailleerd vertelde over Lutkies nauwe banden met de Italiaanse dictator Mussolini en zijn grote betrokkenheid bij het fascisme in Nederland. Of de begrafenisgasten na afloop nog trek in de lauw geworden koffie hadden, vertelt de biograaf van Lutkie niet.

Die biograaf is Willem Huberts, kenner van het Nederlandse fascisme in al zijn verscheidenheid. Huberts promoveerde in 2017 in Groningen op In de ban van een beter verleden. Het Nederlandse..

