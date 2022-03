De gele jasjes verpletteren de concurrentie in Barendrecht. ‘Mensen zijn boos over hoe het vier jaar geleden is gegaan’

De lokale partij Echt voor Barendrecht kan met zo’n 60 procent van de stemmen helemaal alleen gaan besturen. De afgelopen vier jaar was het de enige partij die juist niet in de coalitie zat.

De lokale partij Echt voor Barendrecht mocht de afgelopen vier jaar niet meeregeren en kan nu in haar eentje een college vormen. (beeld Dirk Hol )

Barendrecht

Het is een uitslag zoals je die ook bij gemeenteraadsverkiezingen maar af en toe ziet: een partij die een absolute meerderheid behaalt. Toch gebeurde het woensdag in Barendrecht, waar de lokale partij Echt voor Barendrecht zelfs 60 procent van de stemmen wist te behalen. Dat betekent dat de partij 20 van de 29 raadszetels in handen krijgt.

De partij werd ook bij de twee vorige verkiezingen de grootste (9 zetels in 2014, 14 zetels in 2018), maar nu kan de partij het dus helemaal alleen gaan doen.

De verleiding om daar dan ook maar voor te kiezen, zal groot zijn. Want waar de partij acht jaar geleden nog onderdeel werd van de coalitie, sloegen de zes overige partijen vier jaar geleden de handen ineen, waardoor EVB buit..

