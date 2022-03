Clemens Cornielje (1958-2022) was ‘een volbloed liberaal die stond voor individuele keuzevrijheid’

De prominente VVD’er zat van 1994 tot 2005 in de Tweede Kamer. Van 2005 tot 2019 was hij commissaris van de Koningin, respectievelijk de Koning in Gelderland.

Cornielje was een warm voorstander van de vrijheid van onderwijs. Het grondwetsartikel dat dit regelt, droeg het liberale Kamerlid altijd bij zich in de binnenzak van zijn colbert. Ook na zijn Kamerlidmaatschap sprak hij zich erover uit. ‘Ouders worden verplicht om hun kinderen naar school te sturen en hiermee een deel van de opvoeding uit handen te geven. Zij behoren daarom het recht te hebben om een school te kiezen die het beste bij hun eigen waarden past’, schreef hij in 2004. Vanuit hetzelfde liberale gedachtegoed streed Cornielje, zelf samenlevend met een man, in de jaren nege..

