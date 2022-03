CDA behoudt enige zetel: ‘Amsterdam iets meer van God los, zonder ChristenUnie’

Het CDA in Amsterdam weet haar enige zetel te behouden. Fractievoorzitter Diederik Boomsma is ‘enorm’ opgelucht. ‘Even leek het erop dat we eruit lagen.’

Amsterdam

Diederik Boomsma, fractievoorzitter CDA Amsterdam, heeft de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen noodgedwongen alleen thuis gevolgd. Woensdagmiddag, na het stemmen, werd hij geveld door corona. ‘Extra vervelend.’

Wat is uw eerste reactie?

‘Een enorme opluchting, en blijdschap. Fantastisch dat we onze zetel hebben behouden. Het was een spannende avond, want tijdens de exit polls lagen we er helemaal uit. We zaten toen niet eens op een procent. Toen dacht ik: dit percentage is zo laag, het gaat niet goedkomen. Er werd al gespeculeerd dat Amsterdam volledig van God los is, omdat bij de exit polls zowel het CDA als de ChristenUnie eruit lagen.’

Maar het kwam wel goed?

‘Later kwamen de feitelijke stemmen en zaten ..

