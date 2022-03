Ministerie kijkt of Oekraïners in Nederland aan de slag kunnen

2021-08-17 18:26:06 ROTTERDAM - Personeel gezocht bij een horecazaak. De vraag naar personeel loopt hard op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal beschikbare banen in Nederland in het tweede kwartaal voor het eerst groter dan het aantal werklozen. ANP MARCO DE SWART (beeld anp / Marco de Swart)

In verschillende Nederlandse sectoren zijn veel vacatures. Denk aan de horeca, de ICT en de zorg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond in het laatste kwartaal van vorig jaar 387.000 vacatures open, een record. Vluchtelingen die willen werken en goed Engels spreken, zijn daarom meer dan welkom.

Toch kunnen zij niet vandaag of morgen al aan de slag, blijkt uit een nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor werk in Nederland, is namelijk een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Daar zijn verschillende voorwaarden aan verbonden, waaronder een visum of verblijfsvergunning.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt nu of Oekraïners tijdelijk buiten de..

