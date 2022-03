De Nachtwacht van Rembrandt staat weer overeind. Vanaf nu kunnen bezoekers van het Rijksmuseum in Amsterdam de voorkant weer zien, nadat het kroonjuweel van de kunsttempel twee maanden op zijn buik had gelegen om onder meer de bollingen in het schilderij weg te werken. <

beeld anp

Griepepidemie begonnen na loslaten maatregelen

In Nederland is een griepepidemie begonnen. Dat melden onderzoeksinstituut Nivel en gezondheidsinstituut RIVM. Eerder hadden minder mensen griep dan in tijden voor corona, waarschijnlijk als gevolg van de maatregelen tegen covid, die ook tegen besmetting met een griepvirus werkten. Nu veel maatregelen zijn losgelaten, hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen, zeggen Nivel en RIVM. <

Agent krijgt vuistslag op kaak bij voetbalwedstrijd

Een politieagent heeft dinsdagavond een vuistslag op zijn kaak gekregen bij een voetbalwedstrijd in Katwijk. Daar speelden aan de Laan van Nieuw Zuid de clubs Quick Boys en VV Katwijk tegen elkaar. Zowel voor als na de wedstrijd gingen supporters van beide clubs op het veld met elkaar op de vuist. <

CPNB: veel titels over Oekraïne in boekenlijst

Boeken over Oekraïne en de oorlog die Rusland is begonnen zijn de laatste twee weken erg in trek in Nederland. In de Bestseller Top 60, de lijst die boekenkoepel CPNB wekelijks publiceert, staan vier werken over dit onderwerp. Dat is volgens de koepel ‘opvallend veel’. <

Opvang voor ruim 8000 vluchtelingen Oekraïne

Nederlandse gemeenten vingen woensdag ruim 8000 Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn inmiddels ruim 22.000 plekken voor hen beschikbaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waarschijnlijk bevinden zich nog meer Oekraïners in Nederland. Mensen die bij vrienden of familie verblijven, worden in deze cijfers niet meegeteld. <

beeld anp

Lingewaard doet aangifte van bekladdingen

Burgemeester Nelly Kalfs van de Gelderse gemeente Lingewaard doet aangifte van bekladdingen die in de nacht van dinsdag op woensdag zijn aangebracht in het dorp Bemmel. Op diverse plekken zijn verkiezingsposters met hakenkruizen en nazileuzen ondergespoten. Ook bushokjes en een kunstwerk waren doelwit. Volgens Kalfs ‘komen de bekladdingen extra hard aan op deze dag van de democratie’. <

Jetten: stijging uitstoot in 2021 is tegenvaller

De toename van de CO 2 -uitstoot in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor is ‘een tegenvaller’, erkent klimaatminister Rob Jetten. Hij wijt de stijging aan ‘een combinatie van factoren’, waaronder relatief koud weer in de eerste jaarhelft, economisch herstel en de hoge gasprijzen waardoor meer stroom is opgewekt in kolencentrales. <

Schade door wolven in Gelderland vergoed

Gelderse veehouders die schade lijden doordat een zwervende wolf hun schapen of geiten aanvalt, kunnen vanaf mei een subsidie van de provincie krijgen om wolfwerende maatregelen te bekostigen. Tot nu toe gold zo’n regeling alleen in gebieden die zijn aangewezen als leefgebied van de wolf. Gelderland is op dit moment de enige provincie waar wolven zich definitief hebben gevestigd, op en rond de Veluwe. <

Rusland per direct uit Raad van Europa gezet

De Raad van Europa heeft Rusland met onmiddellijke ingang uit de verdragsorganisatie gezet. De raad, die de democratie en de rechtsstaat in Europa bewaakt, wil de Russische invasie in Oekraïne niet over zijn kant laten gaan. Rusland kondigde dinsdag zelf al aan uit de raad te stappen. Rusland maakte sinds midden jaren negentig deel uit van de raad, die onder meer toeziet op het Verdrag voor de Rechten van de Mens. <

Scherpere sancties tegen Rusland en Belarus

Zwitserland heeft Rusland en Belarus nieuwe sancties opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Ze komen nu volledig overeen met die van de Europese Unie, aldus de regering in Bern. De nieuwe sancties bestaan onder meer uit de bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen. <

Britse koningin weigert zwaarden uit te lenen

Koningin Elizabeth weigert drie zeventiende-eeuwse zwaarden uit de Britse koninklijke collectie uit te lenen aan het Kremlin Museum in Moskou. De tentoonstelling waar de zwaarden naartoe zouden gaan, wordt gesponsord door Alisher Usmanov, een omstreden Russische oligarch. Usmanov is goed bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die een aantal weken geleden Oekraïne binnenviel. <

Voortaan dagelijks minuut stilte in Oekraïne

Oekraïne houdt voortaan elke dag een minuut stilte voor de slachtoffers van de Russische invasie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat elke ochtend om 09.00 uur plaatselijke tijd de Oekraïners worden herdacht ‘die hun leven hebben gegeven’, zowel soldaten als burgers. De minuut is bedoeld voor ‘iedereen die nog in leven had kunnen zijn als Rusland deze oorlog niet was begonnen’, aldus de 44-jarige leider in een videoboodschap op sociale media. <

beeld anp

Activiste Ovsjannikova groot op voorpagina

De liberale oppositiekrant Novaja Gazeta heeft woensdag de gehele voorpagina ingeruimd voor een eerbetoon aan Marina Ovsjannikova, wegens haar antioorlogsprotest tijdens het journaal op de Russische staatstelevisie. De krant drukte de foto van Ovsjannikova met het plakkaat dat ze, staand achter de nieuwslezeres, voor de camera hield zo groot mogelijk af. <

Biden geeft Oekraïne extra militaire steun

De Amerikaanse president Biden heeft de Oekraïense regering 800 miljoen dollar nieuwe militaire hulp toegezegd, nadat er onlangs al 200 miljoen dollar beschikbaar was gesteld. De Verenigde Staten leveren materieel dat Oekraïne zegt het meest nodig te hebben in de strijd tegen het Russische leger, zoals drones en luchtafweersystemen met een verder bereik. Volgens Biden gaat het om ‘ongeëvenaarde’ steun aan het door Rusland aangevallen land. <

Rusland blokkeert nog meer internetsites

Rusland blijft optreden tegen het verspreiden van onafhankelijke informatie op internet. De toezichthouder op de media Roskomnadsor heeft woensdag meer dan dertig sites geblokkeerd. Volgens het staatspersbureau Interfax is daaronder ook het onderzoeksplatform Bellingcat, dat steeds weer nieuwe onthullingen doet over het machtsapparaat in Moskou. <

Zware aardbeving treft noordoosten Japan

Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter heeft het noordoosten van Japan getroffen. Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch bureau USGS voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima. De autoriteiten gaven meteen een tsunamiwaarschuwing, met golven van 1 meter hoog, maar vooralsnog bleef het bij 20 centimeter. <

beeld anp

Iran laat twee Britten vrij om schuldenkwestie

Twee in Iran gevangengezette Britten van Iraanse komaf zijn na jaren vrijgelaten en hebben de islamitische republiek verlaten. Het zijn Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Anousheh Ashouri, zo heeft ook de Britse premier Johnson bevestigd. De vrijlating is officieel omdat ze hun straf hebben uitgezeten, maar feitelijk een gevolg van Iraans-Britse onderhandelingen over de terugbetaling door Londen van in Iran aangegane schulden ter waarde van 475 miljoen euro. <

Nieuw-Zeeland opent grenzen vervroegd

Nieuw-Zeeland zal eerder dan gepland zijn strikte grenscontroles schrappen, zei premier Jacinda Ardern woensdag. Het land heeft daartoe besloten omdat zijn reactie op de pandemie het ‘een veilige plek heeft gemaakt om te bezoeken’, aldus Ardern. Ardern zei dat gevaccineerde Australiërs al vanaf april welkom zijn zonder quarantaine of zelfisolatie. Oorspronkelijk zou dit pas in juli mogen. <

Amerikaanse centrale bank verhoogt rente

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, verhoogt het belangrijkste rentetarief om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de eerste renteverhoging door de Fed sinds 2018. Op de financiële markten werd alom rekening gehouden met een rentestap. Waarschijnlijk volgen meer rentestappen. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft nog een toelichting. <

Vissers krijgen toeslag voor dure brandstof

Nederlandse kottervissers krijgen vanaf donderdag een toeslag vanwege de sterk gestegen brandstofkosten, wat komt door de oorlog in Oekraïne. Met vishandelaren en visafslagen is afgesproken dat ze 75 cent per kilo tong, tarbot en griet extra krijgen. Voor goedkopere vissoorten betalen vishandelaren een toeslag van 20 cent per kilo, bevestigt de Nederlandse Vissersbond na berichtgeving van Omroep Flevoland. <

‘Oorlog in Oekraïne bemoeilijkt cao-overleg’

Het cao-overleg tussen werkgevers en vakbonden verloopt komende tijd waarschijnlijk ‘stroever’ als gevolg van de oorlog in Oekraïne. AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden, zegt dat de focus van vakbonden op loonsverhogingen zich slecht verhoudt met de voor veel bedrijven snel oplopende energiekosten en de onzekere vooruitzichten. <

Rusland en China willen SWIFT-alternatief

Rusland en China willen hun financiële berichtensystemen beter op elkaar gaan afstemmen. Daarmee zou Rusland mogelijk een alternatief krijgen voor het bekende interbancaire SWIFT-systeem waar een aantal Russische banken nu van is afgesloten vanwege de Russische inval in Oekraïne. Door de ingestelde sancties zijn de mogelijkheden van de financiële instellingen om geld buiten Rusland te brengen beperkt. Het door de Russische centrale bank ontwikkelde berichtensysteem SPFS moet binnenlands interbancair verkeer al mogelijk maken. <

‘Over 4 tot 6 weken is zonnebloemolie op’

Nederlandse voedselverwerkende bedrijven zijn naarstig op zoek naar alternatieven voor zonnebloemolie, geeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan. De voorraden daarvan zijn goed voor nog zo’n vier tot zes weken en daarna is het op. Dat komt door de oorlog in Oekraïne, dat een grote producent van plantaardige olie is. <

beeld anp

CPB: mogelijk recessie in Nederland door oorlog

De Nederlandse economie kan dit jaar zomaar in een kortdurende recessie belanden. Dat zou gebeuren als de oorlog in Oekraïne niet alleen leidt tot langdurig hoge energie- en grondstoffenprijzen maar ook bijvoorbeeld de wereldhandel duidelijk raakt, heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. <