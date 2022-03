De mooiste en bijzonderste stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen

VVD-leider Mark Rutte bracht in basisschool De Woltersschool in Den Haag zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen

Selfie in het stembureau

Inwoners van de gemeente brachten vervroegd hun stem uit in de Red Bull Lounge op het circuit van Zandvoort. Vanuit een stemhokje kijken kiezers uit over het circuit en de racende auto’s en kunnen zij het originele raceoverall van Max Verstappen bewonderen.

Stemmen in Formule1-sferen

Stemmen in een safaribus bij Safaripark Beekse Bergen. In ruil voor hun stempas kregen stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart.

Stemmen in een safaripark

Stemmen in de Wispe Brouwerij op de derde dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Weesp of Driemond konden vanwege een fusie met de gemeente Amsterdam voor het eerst stemmen voor de Amsterdamse gemeenteraad.

Stemmen in de brouwerij

Stemmen in de kerk - het is een van de bijzondere stemlocaties in Nijmegen. pic.twitter.com/M4EHexilck