Nieuwe mutanten corona rammelen aan de poort: van ‘Deltakron’ tot ‘H78Y’

Het stof van de omikrongolf is nog niet opgetrokken, of een hele trits nieuwe mutanten van het coronavirus dient zich alweer aan. Maar wat hebben we te duchten van de virussen uit Denemarken, Hongkong of Frankrijk?

Amsterdam

De patiënt was op leeftijd, maar had geen onderliggende kwalen en was volledig gevaccineerd en geboosterd. Toch belandde hij op de intensive care, vertelt arts-microbioloog Bert Mulder (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis). ‘Met klassieke corona. Voor het eerst dat we een gevaccineerde patiënt met omikron zagen die dit overkwam.’

Genetisch onderzoek van het virus waarmee de patiënt was besmet, bracht een vreemde ontdekking aan het licht. De ziekmaker was weliswaar het onschuldigere omikronvirus, maar wel met aan zijn stekels een zeer zeldzame verandering die virologen ‘V267F’ noemen - jargon voor: op plek 267 heeft hij in plaats van bouwsteen V een F.

De patiënt herstelde, en of de mutatie toeval was of niet, is nog onduidelijk. Bekend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .